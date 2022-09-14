Сайт ОДКБ взломали хакеры Хакеры взломали и подвергли DDoS-атаке официальный сайт ОДКБ

Фото: MFA Russia/Global Look Press

13 сентября в районе 23:00 хакеры подвергли DDOS-атаке официальный сайт Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает структура в Telegram. Уточняется, что были зафиксированы попытки внести изменения в ряд информационных сообщений, расположенных на интернет-ресурсе. До семи утра 14 сентября доступ был невозможен.

Была нарушена работоспособность ресурса, зафиксированы несанкционированные попытки внесения изменений в некоторые информационные сообщения, — говорится в сообщении.

На данный момент работоспособность сайта частично восстановлена, ведутся работы по восстановлению поврежденных или утраченных данных.

В настоящее время ОДКБ готовится отправить миссию на армяно-азербайджанскую границу из-за обострения конфликта. Ей предстоит оценить ситуацию и предоставить главам государств соответствующий доклад.

9 сентября хакерским атакам подверглась система электронного голосования в Москве. Об этом сообщил глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2022 году Вадим Ковалев. По его словам, ресурс продолжил работать в штатном режиме, отражено около четырех тысяч попыток взлома.

О DDOS-атаках на свой сайт сообщил и общественный штаб по наблюдению за выборами. При этом в организации отметили, что все голоса пользователей остались в сохранности.