RT удалил выпуск программы с Антоном Красовским

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Антон Красовский

Телеканал RT удалил опубликованный накануне выпуск программы «Спорт. Россия: XXI век» с Антоном Красовским. При поиске программы всплывает окно «Страница не найдена».

Сам Красовский объяснил, что съемки выпуска прошли задолго до скандала.

Друзья, меня никуда не вернули. Эту программу сняли давно. Не переживайте, все у меня плохо. Продолжайте радоваться, — написал в своем Telegram-канале экс-ведущий.

Антон Красовский стал фигурантом скандала после того, как в прямом эфире с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко призвал «жечь и топить» украинских детей. Слова сотрудника государственного российского издания настолько возмутили общественность, что телеканал RT остановил сотрудничество с ним. Главред издания Маргарита Симоньян назвала слова Красовского «дикими и омерзительными».

Ранее сам Красовский объяснил свои высказывания насчет украинских детей. Ведущий сообщил, что его просто «понесло» и попросил прощения у всех, кому его слова показались «дикими, немыслимыми, непреодолимыми».