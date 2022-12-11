Мир трубит о свадьбе 19-летнего итальянца на 76-летней. Что это за история? Юный тиктокер сначала сделал предложение пенсионерке, а теперь объявил о ее беременности

Фото: Социальные сети

19-летний итальянец Джузеппе Д’Анна — новая звезда TikTok. На протяжении нескольких месяцев молодой блогер выкладывает в соцсеть ролики, в которых признается в любви 76-летней женщине. Всё чин по чину: сначала парень красиво ухаживал за пенсионеркой, потом сделал ей предложение, а на днях они объявили о беременности. Эти видео собирают по всему миру миллионы просмотров. Что это — любовь или хайп, стоит ли верить в историю итальянского последователя Прохора Шаляпина и Гогена Солнцева, женившихся на дамах гораздо старше себя, — в материале NEWS.ru.

В мае этого года в TikTok появилось видео, которое всего за два дня набрало более 16 млн просмотров. Камера запечатлела, как 19-летний блогер из Италии Джузеппе Д’Анна, опустившись на колено, делает предложение своей 76-летней невесте Марианне. Та в этот момент держит в руках связку воздушных шаров в форме сердца. «Ну хайпует и хайпует», — сказали некоторые. Однако парень пошел дальше, и 5 декабря пара обескуражила пользователей новостью о беременности.

Известие о грядущем пополнении в семье Джузеппе и Марианна подкрепили видеокадрами УЗИ с подписью Pregnant (в переводе с английского — «беременна») и беби шауэра — в ходе вечеринки в честь будущей матери ребенка зрителям сообщили, что молодожены ждут девочку. Видео о беременности 76-летней женщины побило прошлый рекорд влюбленных: всего за один день ролик набрал более 70 млн просмотров.

При этом о биографии Джузеппе и Марианны, их профессиях и занятиях ничего не известно. Так что об их прошлом подписчикам остается только догадываться. В счастливое настоящее и совместное будущее молодоженов верят далеко не все. Одни, отмечая сходство нижней части лица мужа и жены, подозревают в них дурачащих публику бабушку (или прабабушку) и внука. Другие шутят, что парень просто мечтает, чтобы ему купили Sony PlayStation 5. Третьи строят версии о богатстве Марианны и видят в мотивах Джузеппе одну корысть.

Держись, братан, еще несколько лет — и ты получишь эти миллионы, — комментируют видео пользователи.

Есть и такие, кто считает сиропные видео обыкновенным интернет-розыгрышем. Они обращают внимание на то, что почти на всех роликах пара целуется только в щечку, а если и решается в губы, то это, по мнению зрителей, не похоже на страстный взрослый поцелуй.

Сам Джузеппе будто не замечает многочисленных негативных комментариев и продолжает выкладывать видео с теперь уже беременной женой: они то вместе посещают мероприятия, то поют песни в обнимку, то танцуют. На гневные выпады в свой адрес тиктокер парирует утверждениями, что он «действительно влюблен», и называет Марианну «родственной душой». Он так и подписал один из роликов: «Две души, одно тело».

Фото: Социальные сети

Верящих в искренность чувств влюбленных, чья разница в возрасте составляет 56 лет, немного. Но они есть.

Не слушай ненависть. Любите тех, кто, по вашему мнению, подходит именно вам, — поддерживают Джузеппе и Марианну доброжелатели.

В разговоре с NEWS.ru психолог Ирина Корчагина заявила, что верным может оказаться любое из вышеперечисленных предположений в отношении итальянского блогера. Она не исключила, что 19-летний молодой человек действительно испытывает любовь по отношению к 76-летней женщине и между ними есть связь, но не физическая, а духовная.

Если мальчик сказал, что нашел родственную душу, почему мы не можем допустить, что ему действительно приятно с этой бабушкой? Я допускаю, что может быть всё, потому что человек — очень сложная структура. Если бы человек был устроен просто, как валенок, то наверное и искусства бы не было, ни музыки, ни живописи, — поделилась мнением Ирина Корчагина.

К возможной беременности 76-летней Марианны эксперт отнеслась скептически. Готовность пенсионерки поддержать идею, подыграть Джузеппе психолог объяснила тем, что парню, судя по всему, удалось «энергетически включить возрастного человека в розетку». То есть найти контакт и «вернуть прожившую жизнь мудрую женщину к активной жизни».

Он тиктокер, ему нужны идеи. А уж у бабушки наверняка найдутся идеи для того, чтобы давать какую-нибудь ерунду в TikTok, — считает эксперт.

Психолог Анетта Орлова заявила в беседе с NEWS.ru, что история Джузеппе и Марианны — «феномен общества, а не феномен отдельного человека».

Это феномен, который сейчас очень бурно распространяется: жажда признания, жажда известности. Это то, что сейчас действительно сильно активировалось в людях с развитием социальных сетей. Потребность привлекать внимание к себе поглощает человека, и постепенно он все свои публичные действия делит на те, которые способны привлечь внимание или не способны, — рассказала специалист.

По мнению психолога, новость про любовь 19-летнего юноши к даме преклонного возраста относится к вирусной.

Самая главная особенность вирусной информации — она должна либо шокировать, либо вызывать смех или сарказм. В данном случае в этой новости, похоже, присутствует и то, и другое. Однако больше она всё же шокирует, потому что парень демонстрирует поведение, которое выходит за рамки не только социальной нормы, но и просто понимания законов природы. И тогда люди начинают смотреть, люди начинают заострять своё внимание, пытаясь получить логическое объяснение происходящему, не находят его, запоминают, удивляются, возмущаются, соглашаются, то есть обсуждают, и тогда эта новость распространяется, — объяснила Анетта Орлова.

Она убеждена, что данный случай «не про родственную душу, не про любовь, а про согласие человека создавать шокирующий контент даже ценой своей репутации». Также Орлова не склонна видеть в демонстрируемой привязанности 19-летнего Джузеппе к 76-летней Марианне реальную геронтофилию.

В наше время, когда подписчики и лайки становятся социальным капиталом, вряд ли здесь идёт речь о каком-то психическом расстройстве, когда у молодого человека возникает сексуальное влечение к людям глубоко пожилого возраста, то есть геронтофилия. Здесь, скорее всего, другая история, — отметила психолог.

Орлова сравнила Джузеппе с российским шоуменом Гогеном Солнцевым, который «постоянно придумывал новые и новые шоу» с пожилой женой и активно выносил семейные страсти на телеэкран. По словам эксперта, «для людей, ищущих узнаваемости и популярности, любой способ привлечения внимания является приемлемым, даже тот, который выставит тебя смешным. Если это приносит подписчиков и просмотры, то это ок».

В заключение Анетта Орлова выразила мнение, что «эта связь больше напоминает отношения бабушки и внука, которые договорились».

В нашей истории ассоциация бабушка — внук есть. Но какое отношение это имеет к любви? Это все-таки, скорее, про просмотры и вирусный контент, — считает психолог.

Что на самом деле связывает юного блогера и пенсионерку — любовь или хайп и правда ли Марианне удалось забеременеть от Джузеппе, знают лишь они. Пока «молодожены» успешно пользуются созданным ими же информационным фоном, как это делали российские «коллеги» итальянца — певец Прохор Шаляпин и шоумен Гоген Солнцев. В свое время те тоже заработали немало очков и гонораров на участии в телешоу, посвященных скандальной жизни и разводам с женами гораздо старше себя — Ларисой Копенкиной и Екатериной Терешкович соответственно. Правда, и интерес к ним схлынул вместе с окончанием лав стори.