Общественники попросили запретить игру о Гарри Поттере из-за ЛГБТ SHOT: общественники попросили генпрокурора запретить игру о Гарри Поттере из-за ЛГБТ-пропаганды

Фото: Chen Xu/Xinhua

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что обратился в Генпрокуратуру с просьбой оградить детей от игры по вселенной о Гарри Поттере из-за ЛГБТ-пропаганды, передает Telegram-канал SHOT. При этом игра и так не доступна на территории России. По словам общественника, наличие в игре персонажей-трансгендеров может негативно повлиять на детей.

Это может способствовать вызову у несовершеннолетних желания сменить пол, — говорится в обращении Бородина.

Заявление Бородина появилось на фоне нарастающей популярности игры среди пользователей. В день премьеры новинка собрала рекордное число зрителей среди соло-игр на Twitch — 1,2 млн пользователей.

Ранее Минюст внес в список иностранных агентов авторов романа об однополой любви «Лето в пионерском галстуке» Елену Прокашеву и Екатерину Дудко. Основанием для их включения в реестр стали ЛГБТ-пропаганда и распространение материалов иных иноагнетов.

В конце января мэр Омска Сергей Шелест выступил против установки скульптуры цветных голубей на набережной у речного вокзала, поскольку радужная цветовая гамма бетонных птиц ассоциировалась у него с ЛГБТ.