Психолог рассказал, как женщине обрести уверенность в себе Психолог Шахов: для поднятия самооценки женщине стоит сохранять позитивный настрой

Фото pixabay.com

Уверенной в себе женщине стоит всегда сохранять позитивный настрой, ей несвойственна критика окружающих, она не завидует и не обижается, рассказал психолог Александр Шахов. По его словам, окружающие оценивают девушку так, как она сама преподносит себя и свои достоинства, пишет РИАМО.

Высокая самооценка помогает женщинам бороться с манипуляторами и чётко осознавать, чего они хотят в своей жизни. Если они сталкиваются с ошибками, они не переживают из-за них, а извлекают опыт, чтобы идти дальше. Отказ для них не вызывает страданий, — заверил Шахов.

Психолог считает, что уверенные в себе женщины не стесняются своих эмоций: например, смеха или плача. Для самореализации они ищут способ, как применить свои таланты. Шахов отметил, что для таких девушек одиночество не является вызовом, так как они могут развлечь себя самостоятельно. По его словам, помочь обрести уверенность в себе могут разговоры с психологом и чтение книг по данной теме.

Ранее женщинам порекомендовали не вести себя слишком раскрепощённо на первом свидании, так как мужчина может подумать, что девушка настроена скорее на приятное времяпрепровождение, чем на серьёзные отношения. Это является одной из главных ошибок при первой встрече с новым кавалером.