Иммунолог рассказал, как справиться с аллергией на пыльцу Иммунолог Болибок посоветовал носить маски для борьбы с аллергией на пыльцу

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Чтобы избежать симптомов от аллергии на пыльцу, достаточно надеть тканевую маску, которая воспрепятствует попаданию аллергена на слизистую оболочку, считает аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Он напомнил в беседе с «ФедералПресс», что аллергическая реакция возникнет только при непосредственном контакте с пыльцой.

Аллергическая реакция возникает только при контакте с аллергеном, поэтому врачи рекомендуют избегать его. С пыльцой всё достаточно просто — это внешний аллерген, от которого банально защищает маска. Можно использовать многоразовую тканевую, — отметил Болибок.

Он добавил, что продаются специальные противоаллергенные маски с тканевым фильтром. Аллерголог отметил, что их можно заменить на назальные маски, которые вставляются в ноздри. В случае если человека беспокоит раздражение глаз, врач порекомендовал надеть любые очки с широкими дужками. Чтобы защититься от попадания аллергена в помещение, Болибок порекомендовал натянуть марлю на окна в два слоя.

Ранее Болибок заявил, что основным симптомом сезонной аллергии является чихание. По словам медика, в отличие от ОРВИ аллергия обычно не сопровождается повышением температуры тела. Также для аллергии не характерны кашель и боли в горле или носу.