Звезда сериала «Молодёжка» побил звезду сериала «Кадетство»

https://static.news.ru/photo/d5fd50f8-14eb-11eb-ae15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Актёры Тимур Ефременков и Кирилл Емельянов подрались в посёлке Рублёво в Москве. Что стало причиной драки, звёзды наотрез называть отказываются, но уверяют, что оба были трезвые.

Потасовка закончилась в пользу актёра «Молодёжки», который надавал тумаков звезде «Кадетства». Ефременков, победивший противника, не знает, сильно ли пострадал Емельянов и стал ли он писать заявление в полицию, сообщает телеканал «360».

Мы кино собирались смотреть, были трезвые. Я не знаю, где он сейчас, дома, наверное. Кирилла нет для меня больше, — пояснил всё, что мог, обиженный актёр.

Емельянов комментировать потасовку отказался. По предварительным данным, актёр был доставлен в больницу, где у него диагностировали сотрясение мозга. После оказания медицинской помощи звезду «Кадетства» отпустили домой.

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