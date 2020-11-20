Привела друга: знакомая убитой в Москве девочки раскрыла детали трагедии

https://static.news.ru/photo/a772b568-2b55-11eb-a94d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приятельница убитой в Москве 15-летней школьницы рассказала детали, которые могут пролить свет на обстоятельства трагедии. Девушка предположила, что виновником трагедии может оказаться бойфренд погибшей.

По словам 17-летней знакомой, незадолго до происшествия тот приходил в гости.

Привела своего друга через пожарную лестницу. И, видимо, друг что-то там сделал. Всё остальное, думаю, нельзя говорить, потому что следствие ещё идёт, — приводит слова школьницы сайт Пятого канала.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они берут показания у соседей и ищут родственников жертвы. Известно, что девочка проживала с папой и бабушкой, однако в момент происшествия их не было дома: отец был в командировке, а бабушка госпитализирована с коронавирусом в больницу в Коммунарке.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Изъяты записи с камер видеонаблюдения, которые могут пролить свет на личность преступника.

Ранее NEWS.ru писал, что окровавленное тело девочки с колото-резаными ранами обнаружили в квартире одного из домов по Можайскому шоссе. В момент смерти та была обнажена, а на месте происшествия оказались разбросаны презервативы.