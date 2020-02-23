https://static.news.ru/photo/d045cb6a-5608-11ea-ad8e-fa163e074e61_660.jpg Мария Нетребенко Фото: masha_netrebenko/instagram.com

Главный редактор портала «Камчатка-Информ» Мария Нетребенко погибла во время отдыха в биатлонном комплексе. Ей было 29 лет.

Девушка не справилась с управлением, её снегоход BRP-Lynx вынесло с трассы, и он врезался в дерево. От полученных травм журналистка скончалась на месте, её пассажирка и коллега Лейсан Латыпова госпитализирована, передаёт «Кам 24».

Мария Нетребенко возглавила информационное агентство полгода назад, до этого она работала во Владивостоке и в Хабаровске.

Как писал NEWS.ru ранее, известного массажиста Игоря Кисурина обнаружили мёртвым в съёмной квартире в Москве. Тело 54-летнего мужчины нашли в ванной. Предполагается, что Кисурин почувствовал себя плохо, когда принимал ванну.