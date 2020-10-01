Жителю Татарстана насмерть зажало голову окном на отдыхе в Турции

58-летний житель Татарстана задохнулся в турецком отеле, когда окно придавило ему голову. Об этом рассказала дочь погибшего.
Мужчина из посёлка городского типа Камские поляны Нижнекамского района Татарстана прилетел на отдых вместе с женой и дочерью. Семья заселилась в номер под мансардой, который был оборудован автоматическим окном. Трагедия произошла, когда родственники мужчины ушли из отеля, а он один остался в номере.
По неустановленной причине окно опустилось и придавило голову россиянину. Он не смог выбраться самостоятельно и задохнулся. Семья погибшего предполагает, что причиной стала неисправность механизма.
Это окно было неисправным. Поэтому он ничего не смог сделать и задохнулся, — рассказала дочь мужчины журналистам «НТР 24».
По её словам, руководство отеля не оказало никакой помощи семье. Вместо себя они прислали на встречу менеджера. Семья погибшего отправится домой одним рейсом, а тело привезут позже, за счёт страховой компании.
Турецкие судебные медики уже сделали вскрытие, но его результаты будут готовы только через полгода. Дочь мужчины пояснила, что в России будут делать ещё одну экспертизу, поскольку россиянин умер не своей смертью, а в результате несчастного случая.
Это всё платно, нам нужны огромные деньги на адвокатов, — рассказала девушка.
Родственники переживают, что экспертиза в России не определит истинные причины смерти мужчины, ведь перед отправкой тело жителя Татарстана забальзамируют.
Ранее эксперт назвал главными причинами смерти российских туристов в Турции невнимательность и чрезмерное употребление спиртных напитков, писал NEWS.ru.