Жителю Татарстана насмерть зажало голову окном на отдыхе в Турции

https://static.news.ru/photo/659e710a-0412-11eb-932d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

58-летний житель Татарстана задохнулся в турецком отеле, когда окно придавило ему голову. Об этом рассказала дочь погибшего.

Мужчина из посёлка городского типа Камские поляны Нижнекамского района Татарстана прилетел на отдых вместе с женой и дочерью. Семья заселилась в номер под мансардой, который был оборудован автоматическим окном. Трагедия произошла, когда родственники мужчины ушли из отеля, а он один остался в номере.

По неустановленной причине окно опустилось и придавило голову россиянину. Он не смог выбраться самостоятельно и задохнулся. Семья погибшего предполагает, что причиной стала неисправность механизма.

Это окно было неисправным. Поэтому он ничего не смог сделать и задохнулся, — рассказала дочь мужчины журналистам «НТР 24».

По её словам, руководство отеля не оказало никакой помощи семье. Вместо себя они прислали на встречу менеджера. Семья погибшего отправится домой одним рейсом, а тело привезут позже, за счёт страховой компании.

Турецкие судебные медики уже сделали вскрытие, но его результаты будут готовы только через полгода. Дочь мужчины пояснила, что в России будут делать ещё одну экспертизу, поскольку россиянин умер не своей смертью, а в результате несчастного случая.

Это всё платно, нам нужны огромные деньги на адвокатов, — рассказала девушка.

Родственники переживают, что экспертиза в России не определит истинные причины смерти мужчины, ведь перед отправкой тело жителя Татарстана забальзамируют.

Ранее эксперт назвал главными причинами смерти российских туристов в Турции невнимательность и чрезмерное употребление спиртных напитков, писал NEWS.ru.