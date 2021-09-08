Жительница взорвавшегося в Ногинске дома жаловалась на утечку газа

Жительница дома в Ногинске, в котором взорвался газ, обращалась в газовую службу 8 августа. Она жаловалась на запах газа в подъезде и непонятный шум. Об этом сообщил Telegram-канал LIFE SHOT.

Бригада, выехавшая по заявке жительницы 53-й квартиры, утечку не обнаружила. 8 сентября произошёл взрыв газа в соседней 51-й квартире.

Ранее в управлении ЖКХ администрации Богородского городского округа сообщили, что последнюю плановую проверку газового оборудования в доме проводила специализированная организация «Гис-Восток» в конце мая. Нарушений не выявили и тогда. По нормативам оборудование должно проверяться не реже двух раз в год.

Ранее стало известно, что спасатели извлекли из-под завалов тело одного погибшего.

Некоторые детали произошедшего в разговоре с NEWS.ru раскрыли очевидцы. По словам одного из собеседников, в результате взрыва газа в доме обвалились стены с первого по пятый этаж.