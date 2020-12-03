Житель Москвы напал на женщину с молотком, перепутав её с женой

https://static.news.ru/photo/c6203c00-3551-11eb-89fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции Москвы задержали 47-летнего ранее судимого мужчину, который напал на 27-летнюю москвичку с молотком. По его словам, он перепутал женщину со своей женой, с которой у него конфликт.

Инцидент произошёл на бульваре Яна Райниса. Злоумышленник накинулся на потерпевшую, когда та разговаривала по телефону у подъезда дома, и стал бить молотком. Женщине удалось вырваться и попросить помощи у прохожих. После повторной попытки нападения мужчина скрылся с места происшествия. Задержан он был в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Пострадавшая была доставлена в медучреждение, где ей диагностировали ушибленную рану головы, сообщает портал «МВД Медиа».

Ранее NEWS.ru писал, что в Татарстане задержали поволжского маньяка, на счету которого убийство 32 женщин. Своих жертв он выбирал исключительно среди пенсионерок — женщин в возрасте от 75 до 90 лет, проживающих в хрущёвках.