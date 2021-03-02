Житель Курска взорвался во время покупки баллона с углекислым газом

26-летний мужчина погиб из-за взрыва баллона с двуокисью углерода. Инцидент произошёл во время того, как молодой человек совершал покупку на территории промышленной базы. Об этом сообщили в СКР по Курской области.
Следователи также сообщили, что из-за гибели жителя Курска
Парень пришёл на базу, чтобы приобрести баллон с углекислым газом. Во время того, как он расплачивался, взорвался другой баллон, стоявший неподалёку. Травмы, которые получил мужчина, оказались несовместимы с жизнью.
Между тем 2 марта в одной из квартир трёхэтажного дома по улице Авиаторов в екатеринбургском районе Кольцово произошёл взрыв. По предварительной версии, взорвался самогонный аппарат, пострадал его хозяин — 50-летний мужчина, сообщал NEWS.ru.