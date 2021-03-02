Житель Курска взорвался во время покупки баллона с углекислым газом

https://static.news.ru/photo/3672416c-7b69-11eb-a985-96000091f725_660.jpg Фото: Скрин с видео Следственного управления СК РФ по Курской области/vk.com

26-летний мужчина погиб из-за взрыва баллона с двуокисью углерода. Инцидент произошёл во время того, как молодой человек совершал покупку на территории промышленной базы. Об этом сообщили в СКР по Курской области.

Следователи также сообщили, что из-за гибели жителя Курска возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека», передаёт МК.RU.

Парень пришёл на базу, чтобы приобрести баллон с углекислым газом. Во время того, как он расплачивался, взорвался другой баллон, стоявший неподалёку. Травмы, которые получил мужчина, оказались несовместимы с жизнью.

Между тем 2 марта в одной из квартир трёхэтажного дома по улице Авиаторов в екатеринбургском районе Кольцово произошёл взрыв. По предварительной версии, взорвался самогонный аппарат, пострадал его хозяин — 50-летний мужчина, сообщал NEWS.ru.