Жертвами пожара на фабрике на востоке Китая стали восемь человек

https://static.news.ru/photo/5a5b01fe-d984-11ea-b2a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yao Jianfeng/Global Look Press

Восемь жителей города Цзиньцзян на востоке Китая погибли в результате пожара на местной фабрике. ЧП случилось в 14:30 (09:30 мск). Площадь возгорания превысила 750 квадратных метров.

Сначала сообщалось о семерых погибших, позже стало известно, что один из госпитализированных скончался. Пожарные уже полностью потушили огонь, сообщает государственная «Служба новостей» со ссылкой на заявление местных властей. На месте происшествия работает полиция. Причина пожара выясняется, ведётся следствие.

В настоящее время муниципальный комитет партии Цзиньцзян и муниципальное правительство создали рабочую группу по ликвидации последствий аварии. По данным Национального бюро переписи населения, город входит в десятку самых богатых городов уездного уровня во всей стране. В Цзиньцзяне много производителей одежды и обуви.

Промышленные аварии для Китая не редкость. Месяц назад взрыв произошёл на фабрике в провинции Ляонин. 21 апреля NEWS.ru писал о пожаре на заводе шлифовальных материалов в восточной китайской провинции Цзянсу. Люди тогда не пострадали. А в марте 2019 года в результате взрыва на химзаводе в 260 километрах от Шанхая, погибли 78 человек.