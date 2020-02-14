https://static.news.ru/photo/2a1695c6-4f2d-11ea-9f36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Женщину, в сумочке у которой лежало полсотни боевых патронов, задержали на пропускном пункте терминала Е аэропорта Шереметьево.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении и перевозке оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ), сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно уголовному законодательству, максимальное наказание за такое преступление составляет лишение свободы на срок до четырёх лет.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ингушетии полицейские изъяли у пенсионера самодельный пистолет и несколько сотен патронов к нему. Кроме того, в своём доме он хранил десяток ножей.