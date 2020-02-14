Женщину, в сумочке у которой лежало полсотни боевых патронов, задержали на пропускном пункте терминала Е аэропорта Шереметьево.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении и перевозке оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ),
Согласно уголовному законодательству, максимальное наказание за такое преступление составляет лишение свободы на срок до четырёх лет.
Ранее NEWS.ru писал, что в Ингушетии полицейские изъяли у пенсионера самодельный пистолет и несколько сотен патронов к нему. Кроме того, в своём доме он хранил десяток ножей.
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