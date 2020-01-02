https://static.news.ru/photo/1d5cc6ec-2d87-11ea-b49c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Женщина 1967 года рождения из Санкт-Петербурга попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и гематомой левой ноги, после того как на неё упал с крыши трёхэтажного дома горящий мужчина.

Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Северной столице. 2 января спасателям поступил звонок о возгорании в доме 29 на улице Боровой. Очевидцы сообщили, что некий мужчина упал с крыши ремонтируемого здания.

Прибывшие на место экстренные службы констатировали, что мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящий момент устанавливается личность погибшего.

Как передавал NEWS.ru, 31 декабря в Москве страдающая шизофренией женщина упала с балкона, пока её супруг спал в комнате.