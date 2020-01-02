Женщина 1967 года рождения из Санкт-Петербурга попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и гематомой левой ноги, после того как на неё упал с крыши трёхэтажного дома горящий мужчина.
Об этом РИА Новости
Прибывшие на место экстренные службы констатировали, что мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящий момент устанавливается личность погибшего.
Как передавал NEWS.ru, 31 декабря в Москве страдающая шизофренией женщина упала с балкона, пока её супруг спал в комнате.
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