Женщина в ходе конфликта ударила ножом в грудь мужчину, который умер от полученного ранения. Инцидент произошёл в столице в квартире на Липецкой улице.
Тело погибшего было обнаружено сотрудниками полиции спустя два часа после его гибели.
В настоящее время возбуждено уголовное дело в отношении нападавшей, которую уже задержали,
Ранее NEWS.ru писал, что в Саратовской области задержан ранее неоднократно судимый 38-летний мужчина по подозрению в убийстве покупателя магазина в новогоднюю ночь. 1 января после полуночи 30-летний житель Аркадака купил в круглосуточном магазине минеральную воду и стал беседовать с продавцом. Подозреваемый стал проявлять агрессию к покупателю и ранил его ножом, после чего скрылся.
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