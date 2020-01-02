https://static.news.ru/photo/6ae43e86-2d2d-11ea-a45d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lars Hallstrom/imageBROKER.com/Global Look Press

Женщина в ходе конфликта ударила ножом в грудь мужчину, который умер от полученного ранения. Инцидент произошёл в столице в квартире на Липецкой улице.

Тело погибшего было обнаружено сотрудниками полиции спустя два часа после его гибели.

В настоящее время возбуждено уголовное дело в отношении нападавшей, которую уже задержали, передаёт РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что в Саратовской области задержан ранее неоднократно судимый 38-летний мужчина по подозрению в убийстве покупателя магазина в новогоднюю ночь. 1 января после полуночи 30-летний житель Аркадака купил в круглосуточном магазине минеральную воду и стал беседовать с продавцом. Подозреваемый стал проявлять агрессию к покупателю и ранил его ножом, после чего скрылся.