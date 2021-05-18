Женщина и ребёнок пострадали из-за стихии, обрушившейся на Петербург

https://static.news.ru/photo/b2874808-b843-11eb-85d4-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Женщина и ребёнок доставлены в больницу из-за обрушившейся на Петербург стихии. Они стояли под козырьком кафе возле станции метро Пионерская, где прятались от ливня, сообщает Пятый канал.

Ветер сорвал козырёк и обрушил на головы укрывшимся от непогоды людям. Проливной дождь с грозой и ветром начался в Петербурге вечером 18 мая, ветер валил деревья, срывал светофоры, крыши, вода затопила улицы. Молнии били в шпили соборов и в телебашню, а также в Лахта-центр — самое высокое в Европе здание.

Поваленные деревья перегородили дороги и парализовали движение транспорта, а также обрывали электропровода. По городу наблюдались пробки и аварии.

Как сообщалось ранее, ураган в Китае унёс жизни как минимум 12 человек, ещё более 400 получили ранения. Китайские города Ухань и Сучжоу вечером 14 мая оказались в эпицентре разгула стихии. Скорость ветра достигла 23 м/с.