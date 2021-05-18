Женщина и ребёнок пострадали из-за стихии, обрушившейся на Петербург

Женщина и ребёнок доставлены в больницу из-за обрушившейся на Петербург стихии. Они стояли под козырьком кафе возле станции метро Пионерская, где прятались от ливня, сообщает Пятый канал.
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Поваленные деревья перегородили дороги и парализовали движение транспорта, а также обрывали электропровода. По городу наблюдались пробки и аварии.
Как сообщалось ранее, ураган в Китае унёс жизни как минимум 12 человек, ещё более 400 получили ранения. Китайские города Ухань и Сучжоу вечером 14 мая оказались в эпицентре разгула стихии. Скорость ветра достигла 23 м/с.