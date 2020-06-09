Жена погибшего в ДТП с Ефремовым хочет, чтобы актёр сел в тюрьму

https://static.news.ru/photo/509363ae-aa87-11ea-873c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Супруга Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, заявила, что не пойдёт на мировое соглашение. Она считает, что актёр должен сесть в тюрьму.

Я не хочу никакой мировой, пусть сядет. Хотя бы половину из 12 посидит, — заявила женщина в интервью Первому каналу.

Она рассказала, что представители Ефремова с ней не связывались. На связь также не выходили родственники актёра.

Как писал NEWS.ru, Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест. В ходе судебного заседания актёр признал вину. Прокурор поддержала ходатайство следствия, отметив, что ранее Ефремов «нарушил избранную меру пресечения».

8 июня актёр за рулём внедорожника Jeep Grand Cherokee врезался на Садовом кольце в курьерский фургон. Его водитель Сергей Захаров скончался в реанимации. Экспертиза показала наличие в крови Ефремова наркотиков.

Когда потерпевший был жив, актёру назначили подписку о невыезде, позже статью переквалифицировали на более тяжкую. Он обвиняется по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека и совершённое в состоянии опьянения».