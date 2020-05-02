Землетрясения произошли на Алтае и у берегов Камчатки

Сейсмологи зафиксировали два сейсмических явления: у восточного побережья Камчатки и неподалёку от Горно-Алтайска.
Подземный толчок в акватории Кроноцкого залива у Камчатского полуострова имел магнитуду 4. Эпицентр землетрясения находился в 122 километрах от села Мильково, его жители не почувствовали толчков,
Землетрясение магнитудой 3 на Алтае произошло в 88 километрах от Горно-Алтайска, недалеко от очага сохраняющейся в регионе на протяжении 15 лет сейсмологической активности,
Как писал NEWS.ru ранее, землетрясение магнитудой 4,5 сейсмологи зарегистрировали 1 мая в районе города Пловдива, в 138 км от болгарской столицы. Сведений о пострадавших и разрушениях пока нет.
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