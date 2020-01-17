Землетрясение зафиксировано на юге Новосибирской области магнитудой 4,5. Оно произошло в 27 км к востоку от города Искитим.
Эпицентр землетрясения имел координаты 54.65 градуса северной широты и 83.72 градуса восточной долготы. Интенсивность составила 3,5 балла по шкале MSK-64,
Ранее NEWS.ru сообщал, что в восточной части японского острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,0, угрозы цунами нет. Эпицентр подземных толчков находился недалеко от Токио.
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