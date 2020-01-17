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Двигатель самолёта, который собирался вылететь из Новосибирска во вьетнамский курортный город Камрань, загорелся перед вылетом. Известно, что пилотам не удалось запустить двигатель с первого раза.

На вторичном запуске в двигателе воспламенилось топливо. Экипаж запустил систему пожаротушения, пишет «Интерфакс». В этот момент на борту лайнера находилось более 200 пассажиров, их эвакуировали и отвезли в аэропорт. В...