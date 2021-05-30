Застрелившему новосибирца силовику пригрозили убийством семьи

https://static.news.ru/photo/6ab72e80-c153-11eb-9e07-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силовику, случайно застрелившему 19-летнего азербайджанца Векиля Абдуллаева при задержании под Новосибирском, пригрозили убийством семьи. За погибшего в больнице парня вступились порядка 60 азербайджанцев, многие из которых были вооружены, передаёт «МК».

Сообщается, что активисты взяли в осаду местное отделение полиции и больницу. Они требовали выдать им сотрудника ДПС, а в случае отказа обещали расстрелять его семью. Тем временем врачей активисты призвали любой ценой спасти жизнь пострадавшего.

Обошлось без смертельных последствий — глава азербайджанской национально-культурной автономии Расим Сахиб-оглы Бабаев призвал соотечественников прекратить выступления и дождаться официальных итогов расследования.

Ранее Следственный комитет Новосибирской области переквалифицировал статью, вменяемую полицейскому. Ему планируют предъявить обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности.

Инцидент произошёл на трассе в районе посёлка Мошково (Новосибирская область). По информации правоохранительных органов, силовики пытались остановить машину с затонированными стёклами, но она проехал мимо.

После погони полицейские прижали транспортное средство к обочине. Водителя пригласили для составления протокола, однако его друзья начали отбивать мужчину. В ходе потасовки инспектор попытался скрутить одного из них, но произвёл выстрел из служебного оружия, ранив нарушителя в голову. В СК заявили, что силовик выстрелил «непроизвольно».

Пострадавшего доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Врачи более суток боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось. Абдуллаев скончался в больнице днём 30 мая.