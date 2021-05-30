Застрелившему новосибирца силовику пригрозили убийством семьи

Силовику, случайно застрелившему 19-летнего азербайджанца Векиля Абдуллаева при задержании под Новосибирском, пригрозили убийством семьи. За погибшего в больнице парня вступились порядка 60 азербайджанцев, многие из которых были вооружены, передаёт «МК».
Сообщается, что активисты взяли в осаду местное отделение полиции и больницу. Они
Обошлось без смертельных последствий — глава азербайджанской национально-культурной автономии Расим Сахиб-оглы Бабаев призвал соотечественников прекратить выступления и дождаться официальных итогов расследования.
Ранее Следственный комитет Новосибирской области переквалифицировал статью, вменяемую полицейскому. Ему планируют предъявить обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности.
Инцидент произошёл на трассе в районе посёлка Мошково (Новосибирская область). По информации правоохранительных органов, силовики пытались остановить машину с затонированными стёклами, но она проехал мимо.
После погони полицейские прижали транспортное средство к обочине. Водителя пригласили для составления протокола, однако его друзья начали отбивать мужчину. В ходе потасовки инспектор попытался скрутить одного из них, но произвёл выстрел из служебного оружия, ранив нарушителя в голову. В СК заявили, что силовик выстрелил «непроизвольно».
Пострадавшего доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Врачи более суток боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось. Абдуллаев скончался в больнице днём 30 мая.