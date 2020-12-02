Защита Соколова: Ещенко встречалась с Понасенковым накануне трагедии

https://static.news.ru/photo/93be9a42-3496-11eb-aade-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Защита историка Олега Соколова попросила вызвать в суд свидетеля, который якобы стал очевидцем встречи убитой Анастасии Ещенко и Евгения Понасенкова.

По словам адвоката Александра Торгашева, стороне защиты на днях стало известно, что Ещенко встречалась с Понасенковым за день до трагедии, 7 ноября. Защита историка попросила отложить судебное заседание для вызова свидетеля.

Этот человек, по моему мнению, является главным организатором. Когда я получил это известие (о встрече Ещенко и Понасенкова — NEWS.ru), для меня всё стало ясно. На самом деле 7 ноября она ездила в Москву не в библиотеку, а чтобы встретиться с Понасенковым, — заявил Соколов в суде.

Суд удовлетворил это ходатайство.

Олег Соколов — известный учёный-историк, доцент СПбГУ. Он обвиняется в убийстве своей возлюбленной, 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Обвиняемый признался в преступлении. Дело вызвало широкий общественный резонанс.

Убийство произошло в квартире доцента 8 ноября 2019 года. У Соколова и Ещенко произошёл конфликт — девушка ревновала его к детям от прошлых браков. Аспирантка погибла от нескольких выстрелов в голову из ружья. Чтобы скрыть следы преступления, историк расчленил тело девушки и собирался уничтожить останки. Однако сделать это не удалось: пытаясь выкинуть части тела в Мойку, Соколов не удержал равновесие и сам сорвался в реку. Его заметили прохожие, они вызвали спасателей. Позже в рюкзаке, который был при доценте, обнаружили женские конечности.

Историк сразу признал свою вину, однако позже, уже в суде, пытался обвинить погибшую в том, что она вынудила его пойти на преступление. «Девушка, которая мне казалась идеальным созданием, превратилась в существо из страшной сказки», — объяснял он причину своего поступка.

Следователи отправляли Соколова на психолого-психиатрическую экспертизу, в декабре 2019 года институт им. Сербского признал его вменяемым.

В начале судебных слушаний по существу историк неожиданно отказался от своего адвоката Александра Почуева, широко комментировавшего его дело в СМИ. Новым защитником Соколова стал Сергей Лукьянов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что историк Соколов подал иск к Первому каналу на тысячу рублей.