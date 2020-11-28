Заммэра Новоуральска застрелили на охоте

https://static.news.ru/photo/3018036c-317a-11eb-8fe2-fa163e074e61_660.jpg Михаил Черницкий Фото: novouralsk.su

Заместитель главы Новоуральска Свердловской области Михаил Черницкий погиб в ночь на 28 ноября во время охоты под Алапаевском. По предварительным данным, его застрелили.

По данному факту Алапаевским следственным отделом СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности», — сообщил ЕАН помощник руководителя СКР по Свердловской области Максим Чалков.

В рамках дела уже назначены экспертизы, ружьё, из которого был произведён выстрел, изъято.

Черницкому было 58 лет. На должность заммэра его назначили в августе 2019 года, до этого он работал замначальника управления Свердловского отделения Сбербанка.

Как писал NEWS.ru, следователи Ставропольского края завели уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в том, что он на охоте по неосторожности застрелил своего 13-летнего сына. 38-летний местный житель отправился со своим ребёнком на охоту, где мужчина, перезаряжая ружьё, случайно нажал на спусковой крючок и пуля выстрелила в сторону мальчика. По делу назначены судебные экспертизы.