Чиновника Ростехнадзора и его коллегу арестовали по делу о взятке

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Екатеринбурге полиция задержала скрывавшегося от правосудия игрока во время мини-футбольного матча, сообщает «КП-Екатеринбург». 35-летний Евгений Лыкосов с 2008 года находился в розыске за совершение разбоя в составе группы лиц. На кадрах задержания он не оказывает сопротивления.

Разыскиваемый осуждён приговором Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга от 7 октября 2008 года по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой» к наказанию в виде трёх лет лишения свободы, с...