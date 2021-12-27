Чиновника Ростехнадзора и его коллегу арестовали по делу о взятке
Замглавы отдела Ростехнадзора по ядерной безопасности Лавринович арестован за взятку
Сергей Князев
Сергей Князев
14:04, 27 декабря 2021
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
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Заместитель главы отдела регулирования безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектов Ростехнадзора Андрей Лавринович и главный специалист-эксперт этого отдела Кирилл Неволин арестованы по делу о взятке. Им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. Другие подробности дела не сообщаются, заявили ТАСС в пресс-службе Хамовнического суда Москвы.
Суд избрал меру пресечения Лавриновичу и Неволину в виде заключения под стражу. Они обвиняются по двум эпизодам ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц в крупном размере), — сказали в суде.
Ранее сообщалось, что суд арестовал инспектора Центрального управления Ростехнадзора Сергея Куликова за вымогательство взятки у руководства национального испытательного объединения «Государственные боеприпасные испытательные полигоны России».
Во время внеплановой проверки инспектор обнаружил нарушения при строительстве двух зданий в новом испытательном центре в Красноармейске. Куликов был главой комиссии по сдаче этих объектов в эксплуатацию. Угрожая заблокировать процесс приёмки, он потребовал от руководителей объединения выплатить ему 1,3 млн рублей. Задержание произошло в служебном кабинете инспектора после получения взятки.