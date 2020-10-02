Замглавы московского СИЗО-5, где сидит Ефремов, задержан за растрату

https://static.news.ru/photo/b27cf166-04cd-11eb-833e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи задержали замначальника столичного СИЗО-5 «Водник», где содержится актёр Михаил Ефремов. Сергея Мацкевича подозревают в растрате в крупном размере. Вскоре ему изберут меру пресечения.

Как сообщает ТАСС, ходатайство об аресте сотрудника поступило в Головинский районный суд Москвы. Дело возбуждено по части 3 статьи 160 УК РФ. Источник информагентства в правоохранительных органах отметил, что его фигурантами также являются старший инспектор отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения СИЗО-5 и водитель.

По версии следствия, они вступили в сговор и украли предназначенные для заключённых продукты на сумму 15 тысяч рублей. Провиант погрузили 5 августа в служебную «Газель» на территории учреждения и вывезли в неизвестном направлении. Следствие считает, что у злоумышленников могли быть соучастники.

В этом следственном изоляторе в настоящее время находится актёр Михаил Ефремов, который был приговорён к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы.

Как писал NEWS.ru, адвокат пострадавшей стороны в деле Ефремова Александр Добровинский, узнав о том, где будет содержаться осуждённый, сказал, что условия там чуть ли не лучшие в Москве. Например, заключённому на личный счёт можно перечислить деньги и заказать дополнительное питание. В меню, в частности, есть утка по-пекински, курица с апельсинами и «Тирамису».