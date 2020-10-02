Замглавы московского СИЗО-5, где сидит Ефремов, задержан за растрату

Следователи задержали замначальника столичного СИЗО-5 «Водник», где содержится актёр Михаил Ефремов. Сергея Мацкевича подозревают в растрате в крупном размере. Вскоре ему изберут меру пресечения.
Как
По версии следствия, они вступили в сговор и украли предназначенные для заключённых продукты на сумму 15 тысяч рублей. Провиант погрузили 5 августа в служебную «Газель» на территории учреждения и вывезли в неизвестном направлении. Следствие считает, что у злоумышленников могли быть соучастники.
В этом следственном изоляторе в настоящее время находится актёр Михаил Ефремов, который был приговорён к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы.
Как писал NEWS.ru, адвокат пострадавшей стороны в деле Ефремова Александр Добровинский, узнав о том, где будет содержаться осуждённый, сказал, что условия там чуть ли не лучшие в Москве. Например, заключённому на личный счёт можно перечислить деньги и заказать дополнительное питание. В меню, в частности, есть утка по-пекински, курица с апельсинами и «Тирамису».
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