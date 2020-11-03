Захарова: Россия соболезнует Австрии в связи с терактом в Вене

https://static.news.ru/photo/e37e3f7e-1d62-11eb-89b3-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия выразила соболезнования Австрии в связи с произошедшим терактом в Вене. Дипломат также отметила, что посольство РФ в австрийской столице вместе с местными компетентными органами выясняет гражданскую принадлежность убитых и пострадавших в ходе атаки неизвестных.

Об этом Захарова написала на своей странице в Facebook.

По данным австрийских СМИ, несколько вооружённых винтовками человек устроили стрельбу в шести разных местах Вены, в том числе у синагоги. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал нападение «отвратительным» терактом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мэр Вены Михаэль Людвиг подтвердил сообщение о 15 раненых в результате стрельбы у синагоги. Семь пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. До настоящего момента известно об одном убитом прохожем и об одном застреленном полицией террористе. Полиция по-прежнему просит горожан избегать общественных мест.