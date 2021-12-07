Задержавшего стрелка из МФЦ полицейского представят к награде

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев представит к награде полицейского, который обезвредил устроившего стрельбу в МФЦ в Москве, сообщили в МВД. Преступника задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции, что позволило не допустить других жертв, заявила журналистам официальный представитель ведомства Ирина Волк, сообщили РИА Новости.

Министр внутренних дел РФ генерал полиции РФ Владимир Колокольцев принял решение внести президенту РФ представление о награждении государственной наградой старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, отличившегося при задержании вооруженного злоумышленника... Смелые и решительные действия сотрудника полиции позволили предотвратить более тяжкие последствия и не допустить других жертв, — сказала Волк.

Подозреваемый, которым оказался подполковник СВР в запасе Сергей Глазов, войдя в здание МФЦ на юго-востоке Москвы, сначала вступил в конфликт с сотрудниками учреждения из-за требования надеть маску, а затем неожиданно открыл стрельбу из боевого, не зарегистрированного на него оружия. В результате погибло два сотрудника центра — администратор учреждения и охранник. Ещё четверо ранены, в том числе 10-летняя девочка, поступившую информацию о смерти которой в СКР не подтвердили.

Задержанный за стрельбу в МФЦ, по данным свидетелей, в момент совершения преступления находился в неадекватном состоянии. Также уточняется, что ранее Глазов не был судим.