Юрист прокомментировал пропавшее оружие в деле депутата Рашкина

Прятать оружие от правоохранительных органов нет никакого смысла, если депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин действительно сам застрелил лося. Криминалистика достаточно хорошо развита, чтобы определить из какого оружия был произведён выстрел, пояснил Lenta.ru специалист в сфере гражданского права, генеральный директор Юридического бюро Юрьева Родион Юрьев.

Взять даже гладкоствольное оружие — я в этом сомневаюсь, это скорее для простых охотников, а тут целый лось — и то в рамках определенной экспертизы можно установить, что эти патроны были выпущены именно из этого оружия. Это более сложная процедура, но криминалистика достаточно далеко в этом продвинулась, — аргументировал Юрьев.

Ночью 29 октября в Саратовской области поймали депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Предположительно, он был пьян, а в багажнике автомобиля, которым он управлял, нашли мёртвого лося. От медосвидетельствования политик отказался.



По факту обнаружения туши лося в багажнике авто возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота». Предполагается, что на охоту выезжали две машины, одна из которых смогла скрыться, захватив ружья. Также не исключена версия, что депутат просто выбросил оружие в лесу, — на текущий день полиция обыскивает местность.



Ранее Рашкин в беседе с NEWS.ru признался, что «пошёл погулять по лесу», а от медицинского освидетельствования отказался потому что «это Саратовская область, здесь всё что угодно может быть».