Взрыв во Владикавказе мог прогреметь из-за поломки газового оборудования

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Причиной взрыва в супермаркете во Владикавказе могла стать неисправность газового оборудования, рассказали журналистам представители правоохранительным органам.

Сейчас рассматривается версия неисправности газового оборудования и утечки газа вследствие этого, — цитирует собеседника ТАСС.

По его словам, силовики отрабатывают и другие версии ЧП. Спасатели обнаружили живого человека под завалами на месте взрыва супермаркета во Владикавказе, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики со ссылкой на председателя правительства Ирбека Томаева. По его словам, найденный человек не пострадал.

Мощный взрыв прогремел в супермаркете «Магнит» во Владикавказе. Происшествие случилось в здании на улице Гакгаева утром 12 февраля. На данный момент известно, что здание супермаркета полностью разрушено. В подвале супермаркета на момент взрыва хранились кислородные баллоны. Экстренные службы сообщают, что пожара после взрыва не произошло. Рядом стоящие дома серьёзных повреждений не получили, кое-где в домах разбиты стёкла.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в подмосковном Солнечногорске погибли пять человек. По предварительной версии, причиной смерти стало отравление угарным газом от работающей печки. Трагедия произошла на территории строительного городка в подмосковной деревне Болкашино.