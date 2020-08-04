При взрыве в Бейруте пострадала сотрудница посольства РФ

Фасад здания российского посольства в Ливане получил повреждения в результате взрыва в районе порта Бейрута. Об этом заявил представитель дипмиссии.
Взрывной волной вынесло двери и выбило стекла на фасадной части здания, — цитирует ТАСС советника диппредставительства Вячеслав Максудов
По его словам, в результате последствий взрыва пострадала одна сотрудница. Ей оказана медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что в порту взорвался корабль с пиротехникой. По данным ливанских СМИ взрыв прогремел в 12-м блоке, где складировалась пиротехника. Сначала был слышен небольшой хлопок, а спустя несколько минут небо окутал чёрный и белый дым. После этого прогремел уже мощный взрыв, который поднял столб красного дыма.
Кроме того телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники в службах безопасности сообщил о двух взрывах в столице Ливана. В результате были повреждены стёкла зданий, сотни людей получили ранения.
Взрывы произошли незадолго до 15-й годовщины вердикта спецтрибунала по делу об убийстве премьер-министра Ливана Рафика Харири, требовавшего вывода с территории страны сирийских войск, писал NEWS.ru.
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