Взрыв произошёл в жилом доме во Всеволожске

В городе Всеволжске на 12-м этаже жилого дома на улице Добровольского произошёл взрыв. На месте ЧП работают пожарные и спасатели, а также дежурят кареты скорой помощи.
В районе взрыва
По информации «Интерфакса», в результате взрыва пострадали пять человек, им оказывается медицинская помощь. Всего же из жилого дома эвакуировали 40 человек.
25 ноября взрыв произошёл в жилом многоэтажном доме № 3а на улице Терешковой во Владивостоке. По неофициальной информации, взорвался газовый баллон, который лежал на печке. В результате происшествия в доме выбиты стёкла, пострадала обшивка балконов, писал NEWS.ru.