Взрыв произошёл в жилом доме во Всеволожске

https://static.news.ru/photo/2084a080-327f-11eb-a611-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В городе Всеволжске на 12-м этаже жилого дома на улице Добровольского произошёл взрыв. На месте ЧП работают пожарные и спасатели, а также дежурят кареты скорой помощи.

В районе взрыва раскиданы стройматериалы, утеплитель и гипсокартон. Как отмечает телеканал «Звезда», взорваться мог газовый баллон, который использовали для работы монтажники натяжных потолков. Данных о пострадавших пока нет.

По информации «Интерфакса», в результате взрыва пострадали пять человек, им оказывается медицинская помощь. Всего же из жилого дома эвакуировали 40 человек.

25 ноября взрыв произошёл в жилом многоэтажном доме № 3а на улице Терешковой во Владивостоке. По неофициальной информации, взорвался газовый баллон, который лежал на печке. В результате происшествия в доме выбиты стёкла, пострадала обшивка балконов, писал NEWS.ru.