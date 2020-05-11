Взрыв газа произошёл на «Восточной верфи» во Владивостоке

https://static.news.ru/photo/505b6398-93e7-11ea-b22c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Законодательное собрание Приморского края

Взрыв газового баллона произошёл 12 мая на судостроительном предприятии «Восточная верфь» во Владивостоке. Ведётся расследование инцидента.

В результате взрыва пострадал один человек, ему оказывают помощь медики. По предварительным данным, он получил ожоги. Заказы верфи не пострадали, так как инцидент случился на открытом воздухе, передаёт ТАСС со ссылкой на директора предприятия Олега Сиденко.

На созданной в 1952 году верфи площадью более 23 гектаров строятся корабли для Тихоокеанского флота, рыбопромысловых предприятий, а также на экспорт.

Как писал NEWS.ru ранее, авиация МЧС практически потушила большую часть возгораний на бывшем военном арсенале у села Пугачёво в Удмуртии, пожар локализован.