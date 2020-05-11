Взрыв газа произошёл на «Восточной верфи» во Владивостоке

Взрыв газового баллона произошёл 12 мая на судостроительном предприятии «Восточная верфь» во Владивостоке. Ведётся расследование инцидента.
В результате взрыва пострадал один человек, ему оказывают помощь медики. По предварительным данным, он получил ожоги. Заказы верфи не пострадали, так как инцидент случился на открытом воздухе,
На созданной в 1952 году верфи площадью более 23 гектаров строятся корабли для Тихоокеанского флота, рыбопромысловых предприятий, а также на экспорт.
Как писал NEWS.ru ранее, авиация МЧС практически потушила большую часть возгораний на бывшем военном арсенале у села Пугачёво в Удмуртии, пожар локализован.
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