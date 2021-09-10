Выживший пилот самолёта рассказал о крушении под Иркутском

Пилот Николай Махнутин, выживший при падении самолёта L-410 в Иркутской области, назвал спасателям причину крушения. По его словам, виной тому явился сильный туман, сообщает Telegram-канал Mash.

Махнутин пояснил , что в условиях тумана они заходили на второй круг на низкой высоте, не заметили сопку, в которую и врезались.

На борту находились 16 человек: два пилота и 14 пассажиров. Погибли один пилот, а также двое мужчин и женщина.

Ранее стало известно, что спасатели закончили работу по освобождению людей из упавшего в Иркутской области самолёта. Они были зажаты в корпусе воздушного судна. Все 12 пострадавших переданы врачам скорой помощи. Самолёт, летевший по маршруту Иркутск — посёлок Казачинское, потерпел крушение в четырёх километрах от пункта назначения.