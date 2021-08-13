«Вышли за пределы»: Трутнев признал угрожающие масштабы пожаров в Якутии

Крупные природные пожары, охватившие Якутию, вышли за пределы этого самого крупного российского субъекта, став общероссийской проблемой. Об этом, как передаёт «Интерфакс», заявил вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Совершенно очевидно, что пожары в Якутии являются не только проблемой Якутии. Эти пожары уже вышли за территорию республики с точки зрения и дыма, и общественного резонанса, — признал чиновник.

По мнению Трутнева, природные пожары стали федеральной проблемой, однако границы принятия решений в данной ситуации «несколько размыты», а механизм ответственности за стихийное бедствие отсутствует.

Нам надо точно понимать, кто и когда принимает решение, что субъект с этой проблемой справиться не может, ему надо помогать, надо вводить подразделения Министерства чрезвычайных ситуаций, в каких-то в особых случаях <...> вводить войсковые подразделения, — подчеркнул полпред Владимира Путина на Дальнем Востоке.

По его словам, Рослесхозу поручено разработать механизм для принятия решений по масштабным лесным пожарам. Также Трутнев добавил, что Роскосмос по его поручению подготовит данные, «как ситуация [с природными пожарами в Якутии] выглядит по площадным характеристикам».

Всего площадь лесных пожаров в Якутии превысила 7 млн гектаров, площадь всех лесов в республике составляет 260 млн гектаров.

Ранее глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что прямой угрозы населённым пунктам от лесных пожаров в Якутии нет. По его словам, ситуация в республике остаётся сложной, но власти «выражают осторожный оптимизм». В свою очередь МЧС дополнительно направляет в регион вертолёт Ми-26 для борьбы с природными пожарами.

Лесные пожары в Якутии не могут потушить более двух недель, общественность привлекала внимание к экологической катастрофе в регионе актёра Леонарда Ди Каприо. Также сообщалось, что дым от стихии накрыл ряд районов Казахстана.