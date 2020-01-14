https://static.news.ru/photo/4bca7332-3762-11ea-807d-fa163e074e61_660.jpg Фото: k_ksusha/instagram

Выпавшую из окна в центре Москвы модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии. Теперь девушку смогут навещать друзья и близкие.

Находится в 27-м травматологическом отделении... да, её перевели из реанимации. Навещать можно не более трём в день, — сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.

Модель нашли 11 января голой на улице. Её обнаружил в кустах дворник. При этом девушка не могла сообщить ничего, кроме своего имени. Позднее выяснилось, что она приходила в гости к внуку режиссёра Никиты Михалкова — Андрею Бакову. Квартира принадлежит семейству звезды советского и российского кино.

Ранее, как писал NEWS.ru, мать Пунтус рассказала о состоянии дочери. По её словам, у девушки диагностированы многочисленные переломы и повреждения внутренних органов.