Второй школьник умер из-за взрыва снаряда в Приморье

Второй пятиклассник, пострадавший от взрыва старого снаряда, умер в больнице в Октябрьском районе Приморья. Первый 11-летний школьник погиб на месте происшествия, сообщает РИА Новости.

В настоящее время скончался и второй мальчик, который был доставлен в медучреждение и пострадал в результате неосторожного обращения с оружием, — сказала агентству инспектор контрольно-следственного отдела СУСК РФ по региону Лаура Скоробогатова.

Школьники были двоюродными братьями, в тот день они находились у бабушки в селе Владимировка. Неподалёку от населённого пункта дети нашли старое оружие и «произвели действия, которые привели к самопроизвольному срабатыванию данного оружия», уточняется на сайте краевого СУ СКР. Один из мальчиков погиб на месте, его 12-летний двоюродный брат в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу.

По факту происшествия заведено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае двое детей подорвались на старом снаряде. Обстоятельства происшествия выясняются, по предварительным данным, детонация произошла из-за неосторожного обращения со снарядами.