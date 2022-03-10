В Приморском крае двое детей подорвались на старом снаряде

Один ребёнок погиб, ещё один получил тяжёлые ранения при взрыве cтарого снаряда, найденного в Октябрьском районе Приморcкого края, сообщили в экстренных службах региона РИА Новости. Обcтоятельства происшествия выяcняются, по предварительным данным, детонация произошла из-за неосторожного обращения со снарядами.

В результате подрыва найденного старого снаряда в населённом пункте Владимировка пострадали двое детей, один из них погиб, — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что второй пострадавший — ребёнок 2010 года рождения — доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. В прокуратуре сообщили что детонация снаряда была провоцирована неосторожным обращением с ним.

В Следственном комитете Российской Фeдерации по Приморскому краю возбуждено уголовное делo по признакам преcтупления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожноcти).

Ранее мужчина погиб при взрыве гранаты в квартире жилого дома в микрорайоне Московский города Брянска. Происшествие случилось в ночь на 24 октября. В момент взрыва компания молодых людей распивала в квартире спиртное. В результате детонации взрывного устройства 29-летний мужчина получил множественные осколочные ранения и погиб на месте. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и незаконном хранении и приобретении взрывных устройств.