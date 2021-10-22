Мужчина погиб при взрыве гранаты в Брянске

Мужчина погиб при взрыве гранаты в квартире жилого дома в микрорайоне Московский Брянска. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и незаконному хранению и приобретению взрывных устройств, сообщает СУ СКР по Брянской области.

Происшествие случилось в ночь на 24 октября. В момент взрыва компания молодых людей распивала в квартире спиртное. В результате детонации взрывного устройства 29-летний мужчина получил множественные осколочные ранения и погиб на месте.

В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства происхождения взрывного устройства. Следственными органами организованы следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин детонации взрывного устройства, гибели мужчины, а также других обстоятельств происшедшего, — говорится в сообщении регионального СК.

Ранее в Альметьевске (Татарстан) мужчина угрожал взорвать гранату в жилой многоэтажке. Дом оцепили, также было отключено газоснабжение. Сотрудникам правоохранительных органов через некоторое время удалось задержать бывшего военного.