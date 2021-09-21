В Татарстане мужчина угрожал взорвать гранату в жилом доме

В Альметьевске (Татарстан) мужчина угрожал взорвать гранату в жилой многоэтажке. Дом оцепили, также было отключено газоснабжение. На месте происшествия находятся оперативные службы. Сотрудникам правоохранительных органов через некоторое время удалось задержать бывшего военного сообщает местный портал «Бизнес-онлайн».

В дежурную часть Отдела МВД России по Альметьевскому району поступило сообщение о мужчине, который пришёл домой в состоянии алкогольного опьянения и обещал взорвать дом. На место незамедлительно прибыли все оперативные службы города. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, — сообщили изданию в МВД.

В городских сoцсетях появилась информация, что 62-летнего злоумышленника зовут Николай Инюшeв, он бывший «афганец», пришёл в гости к друзьям на улицу Сулеймановой, дом 7. Утвeрждается, что его уже задержали, а граната оказалась муляжом. Нарушителя повезли на медoсвидетельствование.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который забаррикадировался в доме в Екатеринбурге. Он угрожал гранатой.

Злоумышленником оказался местный водитель,1977 года рождения. Он уже продолжительное время злоупотребляет алкоголем. У него изъяли муляж ручной оборонительной гранаты Ф-1.