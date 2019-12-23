Неизвестные «заминировали» все супермаркеты «Лента» и «Перекрёсток» на территории Московской области.
Об этом NEWS.ru сообщили источники.
Ранее сообщалось о минировании в Москве порядка 10 школ, роддома на Самаркандском бульваре и храма Христа Спасителя.
Также NEWS.ru писал о том, что неизвестные по электронной почте вновь известили государственные учреждения Санкт-Петербурга о «минировании». В частности, пресс-служба судов города рассказала об эвакуации из зданий судов Петродворцового и Приморского районов.
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