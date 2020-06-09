Врачи скорой зашли в подъезд дома Ефремова в Москве

https://static.news.ru/photo/ea5ffd92-aa48-11ea-8a54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В столице медики скорой помощи направились в подъезд дома, где проживает устроивший смертельную аварию актёр Михаил Ефремов.

Здание расположено в Казарменном переулке. Ранее его оцепила полиция, передаёт РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов пропускают только жителей дома и строений, расположенных рядом.

До этого стало известно, что артисту вызвали скорую психиатрическую помощь. При этом жена Ефремова отказала бригаде медиков в осмотре мужа. Когда врачи зашли к нему, актёр был в сознании, хотя родственники утверждают, что у него был обморок. До этого Ефремов не открыл дверь полицейским и отказался выходить к ним, сославшись на плохое самочувствие.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян.

Актёр задержан, ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника ДТП от 5 до 12 лет лишения свободы.

Как писал NEWS.ru, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин распорядился взять под контроль расследование ДТП с Михаилом Ефремовым комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.