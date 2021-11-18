Врачи рассказали о состоянии певицы Марины Хлебниковой после пожара

Певица Марина Хлебникова находится в тяжёлом состоянии после пожара в своей двухуровневой квартире на улице Ратной в Москве. Она госпитализирована в НИИ Склифосовского с ожогами по всему телу и отравлением продуктами горения, сообщает телеканал «360».

Врачи оценивают состояние Хлебниковой как тяжёлое, но стабильное, — цитирует издание знакомого с ситуацией собеседника.

Певица находится в реанимации, она подключена к аппарату ИВЛ. На момент возникновения пожара в квартире находились пять человек, это родители и семья певицы. Все они были эвакуированы, но пострадала только певица. По предварительным данным, возгорание могло возникнуть от непотушенной сигареты, которую курила в постели артистка.

По информации Пятого канала, рано утром 19 ноября горевшую квартиру певицы покинули её мать и дочь.

В соцсетях, меж тем, появился первый комментарий представителей певицы. На странице Хлебниковой в Instagram её близкое окружение опубликовало обращение к журналистам с просьбой «набраться терпения».

Дорогие друзья, поклонники и журналисты. Все мы с вами пребываем в состоянии шока от случившегося, и естественно, что все вы хотите получить комментарии по сложившейся ситуации, и мы дадим эти комментарии, как только сможем. Давайте вместе наберемся терпения и будем желать Марине только всего самого лучшего, а не «напрыгивать» на новость как стервятники. Как только мы будем готовы дать свои комментарии — мы обязательно их дадим, — говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что Марина Хлебникова переживает вторую трагедию в своей двухуровневой квартире на улице Ратной в Москве. В 2018 году в апартаментах свёл счёты жизнью первый муж певицы Антон Логинов.