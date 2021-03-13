Врачи прооперировали пострадавших при крушении Ан-26 в Алма-Ате

https://static.news.ru/photo/dc536b70-8487-11eb-adff-96000091f725_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Двух членов экипажа, которые пострадали при крушении военного самолёта Ан-26 в Алма-Ате, прооперировали.

По данным пресс-службы городского управления общественного здоровья, врачи сделали всё для спасения пациентов, которые пока находятся в реанимации.

Текущее состояние оценивается как стабильно тяжёлое, — цитирует «Интерфакс» представителя управления.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причины крушения в Алма-Ате военного самолёта Ан-26. Казахстанский лидер подчеркнул, что нельзя допускать повторения таких ситуаций. Он также выразил соболезнования близким погибших.

Ан-26 потерпел крушение днём 13 марта. Он направлялся по маршруту из Нур-Султана в Алма-Ату. По предварительным данным, воздушное судно принадлежало погранслужбе.

Самолёт разбился при посадке в районе аэропорта Алма-Аты. По информации МЧС, в результате ЧП погибли четыре человека, ещё два попали в больницу.