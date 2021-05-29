Врач рассказала о состоянии раненного автоинспектором мужчины

https://static.news.ru/photo/904c095c-c06f-11eb-bd21-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Главный врач Мошковской районной больницы Олеся Мурашкова рассказала изданию «Подъём», что раненный сотрудником ДПС при задержании мужчина нетранспортабелен и находится в крайне тяжёлом состоянии.

Он нетранспортабельный. Крайне тяжёлое состояние. Подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, — сообщила медик.

29 мая на трассе в районе посёлка Мошково (Новосибирская область) водитель оказал сопротивление пытавшемуся его задержать сотруднику ДПС. В ходе потасовки произошёл выстрел из табельного оружия (случайно, как утверждают в региональном управлении МВД), водитель получил ранение в голову и был госпитализирован.

В отношении инспектора, которому принадлежало оружие, возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и о превышении должностных полномочий.