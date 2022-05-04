«Возможно задымление городов»: россиян предупредили о торфяных пожарах Эколог Куксин: горящие торфяники могут летом покрыть дымом крупные города

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Горящие торфяники могут летом покрыть дымом крупные города, предупредил руководитель противопожарной программы Greenpeace в РФ Григорий Куксин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». По его словам, сейчас тушат в основном горящую по вине людей траву и с этим должны справиться в течение одной-двух недель.

К сожалению, много мест, где огонь прошёл по территории торфяников. Это приводит к тому, что весной начинает гореть торф. Например, в Свердловской области вокруг Екатеринбурга торфяные пожары тушат практически ежедневно, к северу от Тюмени огромные болота, на которых люди подожгли траву. Если сейчас не потушить очаги, то к лету возможно задымление города, потому что площадь болота значительно превышает площадь Тюмени, — сказал Куксин.

Он добавил, что такие же проблемы и в Новосибирской, и в Смоленской, и в Калининградской, и в Новгородской областях. Кроме того, особое внимание нужно уделить и Московскому региону.

Сейчас, пока торфяные пожары только начинаются, их можно потушить, заявил Куксин и отметил, что торфяной дым гораздо токсичнее, чем от лесного пожара.

3 мая в Минусинском районе Красноярского края отменили объявленный в связи со сложной пожарной обстановкой режим ЧС. В пресс-службе МЧС пояснили, что это решение приняли местные власти.