Введённый из-за пожаров режим ЧС под Красноярском отменён

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Режим ЧС, объявленный в Минусинском районе Красноярского края в связи со сложной пожарной обстановкой, отменили, сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале. В ведомстве пояснили, что это решение приняли местные власти.

Режим ЧС, введённый накануне из-за лесного пожара в Минусинском районе, отменён решением администрации, — указывается в сообщении.

В Минусинском районе Красноярского края загорелась трава возле села Лугавское и также возник лесной пожар вблизи населённого пункта Знаменка. Из-за лесного пожара в регионе ранее ввели режим ЧС. Жителей предупредили о возможной эвакуации — пункт временного размещения подготовили в селе Селиваниха.

2 мая стало известно, что пожарные локализовали природный пожар в Минусинском районе на площади 500 га.