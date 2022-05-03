Режим ЧС, объявленный в Минусинском районе Красноярского края в связи со сложной пожарной обстановкой, отменили, сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале. В ведомстве пояснили, что это решение приняли местные власти.
Режим ЧС, введённый накануне из-за лесного пожара в Минусинском районе, отменён решением администрации, — указывается в сообщении.
В Минусинском районе Красноярского края загорелась трава возле села Лугавское и также возник лесной пожар вблизи населённого пункта Знаменка. Из-за лесного пожара в регионе ранее ввели режим ЧС. Жителей предупредили о возможной эвакуации — пункт временного размещения подготовили в селе Селиваниха.
2 мая стало известно, что пожарные локализовали природный пожар в Минусинском районе на площади 500 га.