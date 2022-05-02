В одном из районов Красноярского края локализовали лесной пожар

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Лесной пожар, возникший на территории Минусинского района Красноярского края, локализован на площади 500 га., сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

В 22:00 по красноярскому времени пожар лесной локализован на площади 500 га в Минусинском районе, — говорится в сообщении.

В Минусинском районе Красноярского края загорелась трава возле села Лугавского и также возник лесной пожар вблизи населённого пункта Знаменка. Из-за лесного пожара в регионе ввели режим ЧС. Жителей предупредили о возможной эвакуации — пункт временного размещения подготовили в селе Селиваниха. Из-за пожара инспекторы ДПС перекрыли участок трассы Р-257 «Енисей» рядом с поворотом на дорогу к селу Знаменка.

Прокуратура Красноярского края начала проверку причин возгорания на территории Минусинского района. По факут случившегося было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 261 УК России, его расследование поставлено на контроль надзорного ведомства.

Лесные пожары начались в России в середине апреля. Особый противопожарный режим был введён в 14 регионах. Самая сложная ситуация сложилась в Хакасии. В Красноярском крае за три дня зафиксировали более полусотни очагов возгорания. Местные зоозащитники призвалижителей помочь в спасении пострадавших в результате пожаров диких животных.