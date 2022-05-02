Режим ЧС ввели в одном из районов Красноярского края из-за пожаров В Минусинском районе Красноярского края введён режим ЧС в связи с природными пожарами

В Минусинском районе Красноярского края в связи с природными пожарами введён режим чрезвычайной ситуации. Огнём охвачена площадь в 250 гектаров, ситуация осложняется сильными порывами ветра, сообщается на сайте правительства региона.

В борьбе с огнём задействованы более 150 человек и порядка 40 единиц техники. В настоящее время группировка сил наращивается. В течение нескольких часов удалось снять угрозу нескольким населённым пунктам.

В районе действия пожара наблюдается сильное задымление. Жителей сел Знаменка и Лугавское предупреждают о возможной эвакуации. В селе Селиваниха подготовлен пункт временного размещения жителей, — говорится в сообщении.

Лесные пожары начались в России в середине апреля. Особый противопожарный режим был введён в 14 регионах. Самая сложная ситуация сложилась в Хакасии. В Красноярском крае за три дня зафиксировали боле полусотни очагов возгорания. Местные зоозащитники призвали жителей помочь в спасении пострадавших в результате пожаров диких животных.