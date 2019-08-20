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В Подмосковье произошла внештатная посадка воздушного шара. При посадке он зацепился за столбы и повис на них.

Была нештатная посадка воздушного шара, пилот получил ушиб ноги, шесть пассажиров не пострадали. Шар зацепился за столб при посадке, — заявили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области. 

Как писал News.ru, несколько человек пострадали в результате падения воздушного шара неподалёку от города Марсберг на западе Германии. Во время спуска он стал кружить по спирали, после чего рухнул на землю и несколько раз перевернулся. Пострадавшие получили ранения разной степени тяжести, в основном ожоги.

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