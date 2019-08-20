https://static.news.ru/photo/8ca948b6-c380-11e9-8fbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

В Подмосковье произошла внештатная посадка воздушного шара. При посадке он зацепился за столбы и повис на них.

Была нештатная посадка воздушного шара, пилот получил ушиб ноги, шесть пассажиров не пострадали. Шар зацепился за столб при посадке, — заявили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Как писал News.ru, несколько человек пострадали в результате падения воздушного шара неподалёку от города Марсберг на западе Германии. Во время спуска он стал кружить по спирали, после чего рухнул на землю и несколько раз перевернулся. Пострадавшие получили ранения разной степени тяжести, в основном ожоги.